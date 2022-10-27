МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Любая критика в адрес российских оппонентов воспринимается как "козни" Кремля, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил о неизбежности диалога между новыми мировыми центрам и Западом

Глава государства в четверг выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, "рука" Кремля. Это бред какой-то, до чего скатились-то? Хоть мозгами-то пошевелите, поинтересней что-ниубдь изложите, свою точку зрения изложите как-то концептуально", — сказал президент.

Российский лидер добавил, что нельзя все приписывать проискам Кремля.