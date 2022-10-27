Нельзя все сваливать на "козни" Кремля, заявил Путин
Путин заявил, что Западу не стоит все сваливать на "козни" Кремля
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Любая критика в адрес российских оппонентов воспринимается как "козни" Кремля, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, "рука" Кремля. Это бред какой-то, до чего скатились-то? Хоть мозгами-то пошевелите, поинтересней что-ниубдь изложите, свою точку зрения изложите как-то концептуально", — сказал президент.
Российский лидер добавил, что нельзя все приписывать проискам Кремля.