Путин заявил, что на месте западных элит задумался бы о цене попыток сохранить гегемонию
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что на месте представителей элиты Запада задумался бы о цене попыток сохранить свою гегемонию.
Глава государства в четверг выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить и платить все большую и большую цену. На месте этих элит западных серьезно задумался бы над такой перспективой", — сказал он.
Российский лидер добавил, что политика США как гегемона абсолютно ошибочна. Кроме того, Вашингтону нечего предложить миру, кроме своего доминирования, у них нет идей созидания позитивного развития. По его словам, остальной мир не станет "закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя".
Помимо этого, попытки коллективного Запада во главе с США загнать всех "под один шаблон объективно обречены", поскольку попытки создать гегемонию "на самом деле оборачиваются снижением международного авторитета лидеров западного мира".
Путин подчеркнул, что уважение к особенностям цивилизаций в интересах Запада, так как он "превращается в меньшинство на мировой арене, и, безусловно, право этого западного меньшинства на собственное культурное своеобразие, безусловно, хочу это подчеркнуть, должно быть обеспечено". Президент подчеркнул, что эти права должны осуществляться наравне с остальными.
Российский лидер также добавил, что возможности для демократического развития открываются перед всеми странами.
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