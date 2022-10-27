МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что на месте представителей элиты Запада задумался бы о цене попыток сохранить свою гегемонию. "Охамели просто": Путин высказался о роли Запада в перевороте на Украине

Глава государства в четверг выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить и платить все большую и большую цену. На месте этих элит западных серьезно задумался бы над такой перспективой", — сказал он.

Российский лидер добавил, что политика США как гегемона абсолютно ошибочна. Кроме того, Вашингтону нечего предложить миру, кроме своего доминирования, у них нет идей созидания позитивного развития. По его словам, остальной мир не станет "закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя".

Помимо этого, попытки коллективного Запада во главе с США загнать всех "под один шаблон объективно обречены", поскольку попытки создать гегемонию "на самом деле оборачиваются снижением международного авторитета лидеров западного мира".

Путин подчеркнул, что уважение к особенностям цивилизаций в интересах Запада, так как он "превращается в меньшинство на мировой арене, и, безусловно, право этого западного меньшинства на собственное культурное своеобразие, безусловно, хочу это подчеркнуть, должно быть обеспечено". Президент подчеркнул, что эти права должны осуществляться наравне с остальными.

Российский лидер также добавил, что возможности для демократического развития открываются перед всеми странами.