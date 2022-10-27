МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. В России нет необходимости проводить национализацию, стоит исходить из рыночных условий, заявил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин

Международная финансовая система должна быть независимой, заявил Путин

"Люди коммунистических убеждений считают, что нужно в основном все опять национализировать, всё огосударствлять… Насколько это эффективно, трудно сказать. В чем-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого, но мы этого не делаем. У нас нет необходимости никакой. Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы", — заявил глава государства на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".