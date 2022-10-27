МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. В России нет необходимости проводить национализацию, стоит исходить из рыночных условий, заявил Владимир Путин. Международная финансовая система должна быть независимой, заявил Путин

"Люди коммунистических убеждений считают, что нужно в основном все опять национализировать, всё огосударствлять… Насколько это эффективно, трудно сказать. В чем-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого, но мы этого не делаем. У нас нет необходимости никакой. Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы", — заявил глава государства на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".