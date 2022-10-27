Путин: целью санкций было обрушить российскую экономику, но она оказалась гибкой
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российская экономика оказалась гибкой, несмотря на очевидную цель санкции обрушить ее, заявил Владимир Путин.
В ходе пленарной сессии главе государства адресовали вопрос о том, возможно ли дальнейшее дерегулирование экономики России, а также сокращение регуляторной нагрузки при условиях экстремальной внешней политики.
"Вы сказали, что предполагалось, что у нас что-то рухнет. Не предполагалось, а целью было поставлено — обрушить российскую экономику. Она стала действительно, и в этом вы правы, гораздо более адаптивной, более гибкой", — ответил Путин.