МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Мы намерены продлить режим плановых проверок бизнеса в 2023 году, заявил Владимир Путин. Путин рассказал о гибкости российской экономики

В ходе пленарной сессии главе государства адресовали вопрос о том, возможно ли дальнейшее дерегулирование экономики России, а также сокращение регуляторной нагрузки при условиях экстремальной внешней политики.

"Это наш выбор, как в таких случаях говорят, сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Мы продлим, если этого не говорили еще, я скажу сейчас, мы продлим этот режим и на 2023 год", — сказал глава государства.