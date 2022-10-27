МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российская экономика прошла самый пик трудностей и уже адаптировалась к новым вызовам, осталось выстроить и наладить поставки, а также снизить любые издержки, заявил Владимир Путин. Путин рассказал о гибкости российской экономики

"Наши эксперты считают, что пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям. Еще многое нужно будет сделать для того, чтобы новые цепочки поставок и по импорту, и по экспорту создать, понизить издержки, связанные с этим. Но в целом, пик сложности пройден, российская экономика адаптирована", — заключил глава государства на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".