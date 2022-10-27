МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Спад ВВП России в 2022 году составит примерно 2,8-2,9%, заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин рассказал об адаптации российской экономики к санкциям

"Значит, спад экономики у нас будет в этом году. Примерно где-то 2,8-2,9%", — сказал президент.

Также, по словам главы государства, устойчивость банковской системы в России высока, растет кредитование.

"Устойчивость банковской системы у нас надежная. Высокая устойчивость банковской системы. Повторяю, кредитование растет", — сказал российский лидер.