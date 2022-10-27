2022-10-27T21:10:54+03:00
2022-10-27T21:10:54+03:00
2022-10-27T21:10:54+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221027/838617316.html
Путин рассказал, каким будет спад экономики в этом году
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Спад ВВП России в 2022 году составит примерно 2,8-2,9%, заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". "Значит,... ПРАЙМ, 27.10.2022
экономика, новости, россия, владимир путин, ввп рф, экономический спад
https://1prime.ru/images/83819/49/838194983.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83819/49/838194983.jpg
https://1prime.ru/images/83819/49/838194955.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83819/49/838194955.jpg
https://1prime.ru/images/83819/49/838194942.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83819/49/838194942.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20221027/838616781.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Спад ВВП России в 2022 году составит примерно 2,8-2,9%, заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Значит, спад экономики у нас будет в этом году. Примерно где-то 2,8-2,9%", — сказал президент.
Также, по словам главы государства, устойчивость банковской системы в России высока, растет кредитование.
"Устойчивость банковской системы у нас надежная. Высокая устойчивость банковской системы. Повторяю, кредитование растет", — сказал российский лидер.