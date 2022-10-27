МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России к концу 2022 года будет около 12%, в первом квартале 2023 года ожидается ее замедление до 5% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин рассказал, каким будет спад экономики в этом году

"Инфляция у нас по году будет 12%, ну примерно. И она имеет тенденцию к понижению. В первом квартале следующего года, по оценкам наших экспертов, она будет где-то в районе 5%. В странах Евросоюза с развитой экономикой — 17% вот в Нидерландах, в некоторых — 21-23%. В два раза больше, чем у нас", — сказал российский лидер.