МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило поправки, освобождающие от налогов материальную помощь мобилизованным, это касается как денежных средств, так и имущества, следует из сообщения Минфина РФ. Мобилизованным продлят сроки предоставления налоговой отчетности

"Для поддержки мобилизованных граждан Правительство России подготовило поправки к законопроекту, которыми, в том числе предлагается освободить от обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами материальную помощь, включая передаваемое имущество", — говорится в сообщении.

"Правительство продолжает работать над мерами поддержки для мобилизованных граждан. Подготовленные поправки освобождают их от уплаты НДФЛ как с полученных денежных средств, так и имущества", – сказал министр финансов Антон Силуанов, слова которого проводятся в сообщении.

Отмечается, что поправки к законопроекту одобрены правительством России и в ближайшее время будут внесены в Госдуму.