МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. "Россети" инициировали созыв внеочередных собраний акционеров нескольких дочерних распределительных сетевых компаний (МРСК) с целью рассмотрения вопроса выплат ими промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года, сообщили в компании. МРСК, входящие в холдинг "Россети", могут выплатить промежуточные дивиденды

"Мы считаем, что они смогут заплатить промежуточные дивиденды благодаря своей финансовой устойчивости и без ущерба для текущий деятельности", — отмечается в заявлении "Россетей".

При этом "Россети" не стали уточнять, о каких именно МРСК идёт речь.