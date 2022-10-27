КИШИНЕВ, 27 окт — ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда во главе с Рубеном Атояном приедет 31 октября в Молдавию, чтобы обсудить с властями макроэкономические перспективы и риски, сообщила пресс-служба представительства МВФ в республике. В Молдавии спрогнозировали веерные отключения электроэнергии

"В период с 31 октября по 11 ноября 2022 года миссия Международного валютного фонда (МВФ) возглавляемая г-ном Рубеном Атояном (Ruben Atoyan) проведет в Кишиневе дискуссии с властями Молдавии в контексте второго обзора программы Молдавии, финансируемой МВФ", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства МВФ в Молдавии.

В ведомстве отметили, что миссия оценит макроэкономические перспективы и риски для Молдавии, а также отследит ход выполнения программных обязательств.

Правительство Молдавии в апреле утвердило поправки в проект госбюджета для сохранения экономической стабильности, в результате этого дефицит вырос на 28% — до 1,05 миллиарда долларов. Исполнительный совет Международного валютного фонда в мае одобрил выделение Молдавии 144,8 миллиона долларов из-за кризиса на Украине.

В декабре МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавией на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.