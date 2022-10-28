Премьер Киргизии Жапаров призвал СНГ к активизации торговли для снижения зависимости от других стран
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Страны-участницы СНГ должны активизировать торговлю для снижения зависимости от импорта из третьих стран, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров.
"Только через реализацию совместных инновационных, инвестиционных проектов и только общими усилиями мы сможем снизить зависимость от импортных составляющих в совокупной экономике объединения. Это потребует, прежде всего, раскрытие в полной мере потенциала Договора о зоне свободной торговли в СНГ и максимального упрощения условий для движения товарных и инвестиционных потоков", — подчеркнул председатель киргизского правительства.
По его словам, странам Содружества следует "пересмотреть ограничительные меры на вывоз продовольствия, минимизировать различные барьеры и проверки на границах, развивать существующие и формировать новые транспортные коридоры".
Жапаров подчеркнул, что Киргизия предложила сторонам активизировать сотрудничество по вопросам трудовой миграции, так как ее масштабы значительно влияют на социально-экономическое развитие участниц СНГ.
"Считаем, что перед странами объединения стоит важная задача обеспечения свободного пересечения внутренних границ как необходимого условия существования общего рынка труда в СНГ", — добавил киргизский премьер.
https://1prime.ru/state_regulation/20221028/838623509.html