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Байден сообщил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета
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Президент США Джо Байден сообщил, что сокращение дефицита бюджета до 1,4 триллиона долларов стало крупнейшим в истории страны годовым снижением данного показателя. Об этом он... ПРАЙМ, 29.10.2022
экономика, новости, сша, джо байден, дефицит бюджета
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 29 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сообщил, что сокращение дефицита бюджета до 1,4 триллиона долларов стало крупнейшим в истории страны годовым снижением данного показателя.
Об этом он заявил в субботу на своей странице в Twitter.
"Дефицит сократился до 1,4 триллиона долларов в текущем году. Это стало крупнейшим годовым падением в американской истории", — написал президент.
Одновременно глава Белого дома раскритиковал предложение республиканцев в конгрессе США, обвинив их в намерении снизить налоги, которые увеличат дефицит "примерно на 3 триллиона долларов".
Ранее в октябре министерство финансов США отчиталось о сокращении дефицита бюджета США за год в два раза до 1,375 триллиона долларов против 2,776 триллиона в прошлом году.
Согласно отчету министерства, государственные расходы в США за год сократились на 9%, до 6,272 триллиона долларов, а доходы увеличились на 21% в годовом выражении и составили 4,896 триллиона долларов.