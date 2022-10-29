ВАШИНГТОН, 29 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сообщил, что сокращение дефицита бюджета до 1,4 триллиона долларов стало крупнейшим в истории страны годовым снижением данного показателя. Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов

Об этом он заявил в субботу на своей странице в Twitter.

"Дефицит сократился до 1,4 триллиона долларов в текущем году. Это стало крупнейшим годовым падением в американской истории", — написал президент.

Одновременно глава Белого дома раскритиковал предложение республиканцев в конгрессе США, обвинив их в намерении снизить налоги, которые увеличат дефицит "примерно на 3 триллиона долларов".

Ранее в октябре министерство финансов США отчиталось о сокращении дефицита бюджета США за год в два раза до 1,375 триллиона долларов против 2,776 триллиона в прошлом году.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США за год сократились на 9%, до 6,272 триллиона долларов, а доходы увеличились на 21% в годовом выражении и составили 4,896 триллиона долларов.