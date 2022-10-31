Камчатка поможет восстановить два населенных пункта в ДНР
Камчатка займется восстановлением города Светлодарск и поселка Мироновский в ДНР
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Камчатка займется восстановлением города Светлодарск и поселка Мироновский Донецкой народной республики, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Я считаю, что мы не должны оставаться в стороне от этой работы, с соответствующей инициативой я выходил, и, отвечая на нее, за Камчатским краем закреплены соответствующие территории – это город Светлодарск, поселок Мироновский Донецкой народной республики", – сказал Солодов в рамках оперативного совещания правительства региона, которое транслируется в прямом эфире.
Губернатор добавил, что на территориях уже работает группа от Камчатки, которая занимается оценкой состояния инфраструктуры и подготовкой к отопительному сезону.
"Ситуация в этих регионах очень непростая, на грани гуманитарной катастрофы", – сказала Солодов.
По словам губернатора, на подшефные территории по линии МЧС направили тепловые пункты, идет работа по восстановлению электросетей.