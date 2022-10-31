МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Большинство российских компаний увеличивают зарплату новым сотрудникам после испытательного срока, при этом их доходы растут в среднем на 18%, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Мишустин озвучил прогнозы роста среднемесячной зарплаты в России

"Зарплату прошедшим испытательный срок увеличивают 72% компаний. В среднем заработок после испытательного срока увеличивается на 18%. По сравнению с прошлым годом стало больше предприятий и организаций, практикующих увеличение заработка отдельным категориям персонала", — сообщают авторы исследования, опросив представителей 1000 работодателей и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

При этом аналитики отмечают, что у 28% россиян, имеющих опыт устройства на работу, увольнения во время испытательного срока случились по их желанию, у 8% — по воле работодателя.

Причем чем выше уровень дохода, тем меньше тех, кому доводилось "сбегать" от нового нанимателя до завершения испытательного срока: среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей 29% уходили по своей инициативе, 13% — по воле работодателя, а среди опрошенных с зарплатой от 80 тысяч рублей таковых 23 и 4% соответственно.