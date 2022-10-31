МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. В России планируется увеличить число получателей субсидии на оплату ЖКУ. Так, Минстрой предлагает уменьшить максимальную долю расходов за коммуналку некоторым категориям граждан и разработал соответствующий проект постановления правительства, рассказал "Известиям" замглавы ведомства Алексей Ересько. Субсидии на оплату ЖКУ теперь можно получить на карту "Мир" или наличными

Если в регионе установлена планка в 22% для всех граждан (когда траты на оплату ЖКУ в доходе превышает этот порог, полагается субсидия), то, согласно проекту постановления, например, для многодетных семей или одиноких пенсионеров планка снизится до 10-18% — в зависимости от решения региона.

Замглавы Минстроя пояснил: "Размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи будут устанавливаться дифференцированно — в зависимости от размера отношения среднедушевого дохода семьи в расчете на одного члена семьи или дохода одиноко проживающего гражданина к установленной величине прожиточного минимума".

По словам Ересько, на сегодняшний день схема уже тестируется в ряде регионов. В частности, в Воронежской области для всех граждан установлен порог в 22%, а для многодетных семей он снижен до 18%. В Мурманской области показатель для одиноко проживающих инвалидов и пенсионеров снижен с 22 до 10%. А в республике Алтай порог снижен с 22 до 14% для граждан, которые проживают в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в домах с централизованным отоплением.