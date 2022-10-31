МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Мэрию Хабаровска наказали штрафом за нецелевое использование средств на очистку городских прудов, сообщает прокуратура Хабаровского края. Аэропорт Хабаровска запускает прямые рейсы в Казахстан

По данным надзорного ведомства, в 2020 году управлением дорог и внешнего благоустройства администрации города заключен муниципальный контракт с муниципальным унитарным предприятием Хабаровска "Южное", в том числе на выполнение работ по очистке водной глади городских прудов в парке "Динамо".

"Заказчик оплатил 851 тысячу рублей за работы, не предусмотренные условиями контракта. Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города привлечено по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств) в виде штрафа в размере 42 тысяч рублей", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Отмечается, что прокурор города внес мэру Сергею Кравчуку представление. В итоге, приняты меры к возврату средств в бюджет муниципалитета, уточняет надзорное ведомство.

Хабаровские городские пруды — это три пруда, расположенные каскадом и разделенные маленькими дамбами. Здесь разбиты пешеходные тенистые аллеи и построены подъездные дороги. Набережные прудов вылиты из железобетона. Здесь установлено много фигурок из мультфильмов советских времен. Пруды расположены между улицами Дикопольцева и Пушкина, в начале Уссурийского бульвара. Их соорудили к 125-летию основания города летом 1983 года на месте оврагов в верховьях реки Плюснинка.

К 2011 году прошла вторая их реконструкция с покрытием дна водоемов гидроизоляционными материалами и установкой в верхнем и нижнем прудах светоиллюминационного и фонтанного оборудования. "Поющие фонтаны" работают вечерами в теплое время года, в праздничные дни проходит светомузыкальное шоу.