МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) из-за вспышки птичьего гриппа на единственной птицефабрике в городе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь мэрии Иван Лаврентьев. В Германии рассказали, как избежать ЧС с газом

"Введен режим ЧС из-за произошедшей в городе вспышки высокопатогенного гриппа птиц на птицефабрике Комсомольской. Согласно постановлению опубликованному сегодня на сайте городской администрации, для городского звена РСЧС установлен местный уровень реагирования" — сказал Лаврентьев.

Как рассказала РИА Новости и.о. начальника отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора и контроля регионального управления Россельхознадзора Наталья Имеева, падежь птицы на Комсомольской птицефабрике начался после 20-х чисел октября.

"Падежь птицы стал увеличиваться. Отправили данные на подтверждение в краевую лабораторию — был выявлен вирус гриппа А, затем отправили анализы в лабораторию Приморья, где подтвердилась высокопатогенность гриппа птиц — тип Н. Подтверждение было получено 27 октября. На сегодня из общего числа — 500 тысяч голов — уже более половины погибло. Падежь продолжается. Это уже не остановить. Сейчас идет уничтожение птицы. Вакцины от патогенного гриппа птиц нет еще", — разъяснила Имеева.

По ее словам, из всех торговых точек изымается продукция птицефабрики, произведенная с 1 октября, решение было принято, отсчитав 21 день с начала инкубационного периода, уточнила специалист.

"Выясняется, отправлялась ли продукция в другие регионы. Ждем сегодня сотрудника научно-исследоваельского института (ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных) из Москвы для установления источника заражения птицы", — заключила собеседница агентства.

Самостоятельное птицеводческое предприятие птицефабрика "Комсомольская" открылось в ноябре 1965 года. До настоящего времени АО "Птицефабрика Комсомольская" было современным модернизированным стабильно действующим сельхозпредприятием Хабаровского края. Производственная мощность составляла 115 миллионов штук в год при среднегодовом поголовье 400 тысяч кур-несушек. Производственное стадо укомплектовано птицей породы Хайсекс Браун и Хайсекс Уайт. Ассортимент представлен яйцом разных категорий под брендом "Ромашковое поле".

Высокопатогенный "птичий грипп" — серотип вируса гриппа A. Может вызвать заболевание как у людей, так и у многих других видов животных. Вирус — эндемик в большинстве птичьих популяций. Один из штаммов H5N1 распространяется по всему миру после первого появления в Азии. Этот штамм вызывает эпидемию среди животных кроме человека, а затем и панзоотию (затронув животных множества видов на огромной территории), вызывая гибель десятков миллионов птиц.