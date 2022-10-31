МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, в октябре замедлилась до 9,8% с 9,9% месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. В ЕЦБ спрогнозировали замедление экономического роста еврозоны

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в понедельник, 31 октября, в 13.00 мск.

В то же время Евростат опубликует данные по ВВП 19 стран еврозоны. Согласно первой, предварительной, оценке, в третьем квартале показатель вырос на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.