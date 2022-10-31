МОСКВА, 31 окт — Путин. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Кремль опубликовал телеграмму на своем сайте. CNN: Путин дождался ослабления позиции США по Украине

"Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой катастрофы", — сказано в телеграмме.