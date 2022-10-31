События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 октября
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 31 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|3,4%
|-1,6% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь)
|4,1%
|4,5% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (сентябрь)
|0,8%
|0,7% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|0,6%
|0,6% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (октябрь)
|50,9
|49 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|50,1
|49,2 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (октябрь)
|50,6
|48,7 (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|0%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|9,5%
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|-1,3%
|-0,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|4,8%
|4,8%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|1,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|9,9%
|10,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв)
|0,8%
|1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г)
|4,1%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (октябрь)
|45,7
|47
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Группа Мать и дитя — операционные результаты за 3кв2022
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022
|RUB
|Квадра — закрытие реестра для ВОСА (24.11.2022, в заочной форме, изменения в Устав, исключающие указание на то, что ПАО является публичным, заявление в ЦБ об освобождении от обязанности раскрывать информацию, заявление о делистинге всех акций Общества)
|RUB
|Энел Россия — закрытие реестра для ВОСА (повторное, 25.11.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД, утверждение Устава ПАО в новой редакции в связи с изменением фирменного наименования на ПАО "ЭЛ5-Энерго")
https://1prime.ru/state_regulation/20221031/838651130.html