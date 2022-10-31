МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 31 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) 3,4% -1,6% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь) 4,1% 4,5% (факт)
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (сентябрь) 0,8% 0,7% (факт)
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) 0,6% 0,6% (факт)
4:30 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (октябрь) 50,9 49 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 50,1 49,2 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (октябрь) 50,6 48,7 (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 0%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 9,5%  
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) -1,3% -0,3%
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 4,8% 4,8%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 1,2%  
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 9,9% 10,2%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) 0,8% 1%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) 4,1%  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (октябрь) 45,7 47
18:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа Мать и дитя — операционные результаты за 3кв2022    
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022    
  RUB Квадра — закрытие реестра для ВОСА (24.11.2022, в заочной форме, изменения в Устав, исключающие указание на то, что ПАО является публичным, заявление в ЦБ об освобождении от обязанности раскрывать информацию, заявление о делистинге всех акций Общества)    
  RUB Энел Россия — закрытие реестра для ВОСА (повторное, 25.11.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД, утверждение Устава ПАО в новой редакции в связи с изменением фирменного наименования на ПАО "ЭЛ5-Энерго")    