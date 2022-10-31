БЕЛГРАД, 31 окт — ПРАЙМ. Новый кабмин Сербии, возглавляемый премьером Аной Брнабич продолжит политику неприсоединения к западным санкциям в отношении России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. The Hill: новые антироссийские санкции больше навредят США, чем России

Посол отметил, что сербский лидер Александр Вучич считает новый кабмин "правительством преемственности", которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда.

"Это подтверждают выступление премьера Аны Брнабич и дебаты в парламенте, заявления вновь назначенных министров. В них отсутствуют какие-либо элементы, которые указывали бы на возможное изменение сербского подхода к санкциям в отношении России. Исходим из того, что линия на неприятие антироссийских рестрикций, зафиксированная в феврале президентом и советом национальной безопасности Сербии, сохраняется", — сказал Боцан-Харченко.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.