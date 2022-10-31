БЕЛГРАД, 31 окт — ПРАЙМ. Проекты в инфраструктуре и экономике, а также Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) развиваются несмотря на давление на Сербию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Сербия и Венгрия намерены построить ответвление от "Дружбы", заявил посол

"Центр (РСГЦ) развивается нормально. Ведется работа по обучению спасателей, по развитию инфраструктуры для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Несмотря на попытки очернения, беспочвенные выдумки, РСГЦ имеет хорошую репутацию, привлекает все большее внимание в регионе и за его пределами. В частности, у Центра интенсивные связи с Международной организацией гражданской обороны", — сказал он.

Посол отметил, что несмотря на внешнее давление на Белград, продвигаются вперед и совместные проекты России и Сербии в других областях. Так, ожидается начало реализации подписанного в декабре 2021 года соглашения о технологическом обновлении нефтехимического комбината "Петрохемия" в Панчево, а весной там было закончено строительство ТЭС силами "Газпром энергохолдинга", сдача которой ожидается в ближайшее время.

Боцан-Харченко добавил, что "Силовые машины" успешно ведут установку последнего, шестого гидроагрегата в рамках реновации ГЭС "Джердап – 1". "РЖД Интернешнл" завершило весной модернизацию 26-километрового участка железной дороги Суботица-Хоргош до границы с Венгрией, планирует строительство Единого диспетчерского центра и обновление 210 километрового участка Валево-Врбница до границы с Черногорией.

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