ПЕКИН, 31 окт — ПРАЙМ. США должны прекратить политику сдерживания и подавления Китая, а также не создавать новых препятствий для отношений двух стран, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. СМИ сообщают об окончательном уходе китайской Huawei из России

"США должны прекратить сдерживать и оказывать давление на Китай, не следует создавать новых препятствий для отношений двух стран", — процитированы слова Вана И на сайте МИД КНР.