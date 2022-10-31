МИНСК, 31 окт — ПРАЙМ. С экономикой Белоруссии не все гладко, но она демонстрирует "определенное хорошее оживление", заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко. Лукашенко: легпром Белоруссии должен занять освободившиеся в России ниши

"Предлагается рассмотреть ряд вопросов. Прежде всего, что у нас с экономикой? Мы констатируем — и это правда — последние месяцы, недели определенное хорошее оживление и рост экономики в целом. Я это говорю специально и подчеркиваю, чтобы наши люди понимали, что не все так хорошо", — цитирует белорусского лидера агентство Белта.

"Нас критикуют иногда за то, что министры якобы приукрашивают ситуацию, особенно министр экономики. Министр экономики ничего не приукрашивает, он говорит об экономике в целом", — отметил при этом Лукашенко.

Глава белорусского государства подчеркнул, это не означает, что власти не видят реального положения дел на малых и средних предприятиях, проблемы на больших производствах. "Они всегда были. Тем более есть они и сейчас в условиях этих санкций. Но в целом экономика по отдельным направлениям показывает хорошие результаты. Но мы собрались не для того, чтобы приукрасить ситуацию. Поэтому я и пригласил руководителя нашей статистики и Комитета государственного контроля — чтобы приукрашиваний этих не было. Они владеют обстановкой, в экономике в том числе", — пояснил белорусский лидер.