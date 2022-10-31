МИНСК, 31 окт — ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии демонстрирует оживление

"Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", — процитировало слова Лукашенко агентство Белта.

Лукашенко и Путин общались перед началом саммита СНГ в Астане 14 октября.