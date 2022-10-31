Лукашенко планирует встретиться с Путиным в ближайшее время
Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с Путиным и подвести итоги этого года
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МИНСК, 31 окт — ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает скоро встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
"Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", — процитировало слова Лукашенко агентство Белта.
Лукашенко и Путин общались перед началом саммита СНГ в Астане 14 октября.