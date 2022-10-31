МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Белоруссия будет перечислять выплаты по госдолгу странам Запада на спецсчета в белорусских рублях, несмотря на их отказ от такой схемы, заявил президент республики Александр Лукашенко. Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии демонстрирует оживление

Белорусский лидер в понедельник принимал с докладом премьер-министра Романа Головченко. Одной из тем доклада стал вопрос погашения государственного долга. Глава государства поинтересовался, как складывается ситуация в этой области.

"Особенно в, как мы их называем, недружественных странах, которых сейчас немало? Мое поручение было здесь однозначным, оно должно быть выполнено: мы надежные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы не много должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях мы на отдельные счета зачисляем эти платежи. Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались — ради бога. Не созреют — что ж", — цитирует Александра Лукашенко агентство Белта.