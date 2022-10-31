В Киеве отключили от водоснабжения около 80% потребителей
Мэр Киева Кличко: около 80% потребителей в городе остались без водоснабжения
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Без водоснабжения остались примерно 80% потребителей в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Из-за повреждения энергообъекта около Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения", — написал он в своем Telegram-канале.
Кличко также призвал жителей города запастись водой.
В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. После этого Кличко сообщал, что из-за удара поврежден один из энергообъектов, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир в Киеве.