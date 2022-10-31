АЛМА-АТА, 31 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел в Астане встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, в ходе которой стороны констатировали наличие большого потенциала для увеличения объемов взаимной торговли, сообщила пресс-служба казахстанского кабмина. Казахстан предложил немецким инвесторам благоприятные условия для бизнеса

По информации пресс-службы, стороны обсудили вопросы расширения взаимного товарооборота, развития возобновляемых источников энергии и логистической инфраструктуры, инвестиционного сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

"Премьер-министр подчеркнул, что Германия является важнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана в Европейском союзе. В этой связи Астана, несмотря на сохраняющиеся негативные факторы в мировой экономике, настроена поддерживать и укреплять высокий уровень взаимодействия с Берлином", — говорится в сообщении.

Как отметил Смаилов, в прошлом году объем прямых немецких инвестиций в экономику Казахстана вырос на 25% и превысил 320 миллионов долларов. Товарооборот между странами в прошлом году также вырос более чем на 6%, составив более 2,2 миллиарда долларов. По информации пресс-службы, последовательный рост сохраняется и в текущем году. Казахстан рассчитывает увеличить товарооборот с Россией

"Мы видим существенный потенциал по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли", — сказал Смаилов.

В свою очередь Бербок также подчеркнула, что у Казахстана и Германии есть большой потенциал по дальнейшему развитию экономического взаимодействия по многим направлениям, в том числе в энергетике и промышленности. "Мы считаем, что важно развивать экономические отношения на равных, чтобы это было взаимовыгодно", — отметила она.

Глава МИД Германии также призвала наращивать взаимодействие в части профессиональной подготовки кадров для различных отраслей экономики. По итогам переговоров стороны выразили готовность расширять комплексное сотрудничество по всем приоритетным направлениям.