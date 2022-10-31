МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, замедлился в третьем квартале до 2,1% в годовом выражении, в квартальном — до 0,2%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,7 процента

Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.

Показатели за второй квартал были равны 4,3% в годовом и 0,8% в квартальном выражении.

Кроме того, совокупный ВВП стран Евросоюза в прошлом квартале, по первой оценке, вырос на 2,4% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном. Во втором квартале рост составлял 4,3% и 0,7% соответственно.

За прошлый год ВВП еврозоны и ЕС выросли на 5,3% каждый. По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 5,9%, а еврозоны — на 6,4%.