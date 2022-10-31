СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — ПРАЙМ. НАТО и Украина использовали зерновую сделку для своих "темных делишек", заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Сенатор обвинила США в срыве продуктовой сделки

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

"Так называемая зерновая сделка была покрывалом, под которым НАТО стряпала свои темные делишки с Украиной. Сейчас покрывало сдернули, но делишки-то никуда не делись, а эти ребята обнаглели настолько, что уже не скрываясь, говорят, что им без разницы, есть ли участие России в коридоре от Босфора до Одессы", — сказал РИА Новости Белик.

Он подчеркнул, что Россия — не второстепенная фигура в Черном море, и ее решение по зерновой сделке вовсе не означает "беззаботное дефиле суден непонятно с чем в порты Одессы".

"Хотя, скорее всего, как непонятно? Конечно же, с оружием и другой военной продукцией. Если мы сегодня смолчим, то завтра эти парни будут делать селфи на фоне американской РСЗО HIMARS с надписью "Мы идем в Одессу, нас там заждались"… Выход из зерновой сделки — это наше принципиальное решение и бесследно для Запада и Украины не пройдет", — добавил депутат.