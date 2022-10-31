2022-10-31T13:21:17+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221031/838656051.html
Инфляция в Польше в октябре побила рекорд 25-летней давности
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https://россиясегодня.рф
. Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). В сентябре инфляция в Польше составила 17,2% по сравнению с... ПРАЙМ, 31.10.2022
экономика, новости, польша, инфляция, статистика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 31 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS).
В сентябре инфляция в Польше составила 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, что стало рекордным показателем 1997 года, когда она составила 17,8%.
По данным GUS, в октябре текущего гола инфляция составила 17,9% по сравнению с октябрем 2021 года. По сравнению с сентябрем 2022 года цены выросли на 1,8%.
По сравнению с октябрем 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 21,9%, энергоносители стоят дороже на 41,7%, топливо для частных потребителей подорожало на 19,5%.
По сравнению с сентябрем 2022 года продукты питания подорожали на 2,7%, энергия — 2%, топливо — на 4,1%.