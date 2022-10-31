ВАРШАВА, 31 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Польше побила рекорд 25-летней давности, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). Годовая инфляция в Нидерландах составила 16,8 процента по итогам октября

В сентябре инфляция в Польше составила 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, что стало рекордным показателем 1997 года, когда она составила 17,8%.

По данным GUS, в октябре текущего гола инфляция составила 17,9% по сравнению с октябрем 2021 года. По сравнению с сентябрем 2022 года цены выросли на 1,8%.

По сравнению с октябрем 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 21,9%, энергоносители стоят дороже на 41,7%, топливо для частных потребителей подорожало на 19,5%.

По сравнению с сентябрем 2022 года продукты питания подорожали на 2,7%, энергия — 2%, топливо — на 4,1%.