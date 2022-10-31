МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Крупнейший отечественный оператор в сегменте перевозок зерновых и прочих насыпных аграрных грузов "Русагротранс" (входит в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна) за первые десять месяцев года увеличил маршрутные отправки зерна в полтора раза к показателю всего прошлого года, до 760 тысяч тонн, следует из сообщения оператора. НАТО использовала "зерновую сделку" для "темных делишек", заявили в Госдуме

"За январь-октябрь 2022 года "Русагротранс" организовал 244 зерновых маршрута. Это на 53% больше, чем за весь 2021 год, тогда было организовано 160 отправок. Объем перевезенного зерна составил 760 тысяч тонн в сравнении с 508 тысячами тонн годом ранее", — говорится в сообщении.

Маршруты шли преимущественно на экспорт: 75% отправок выполнено в Новороссийск, 20% – в порты Балтики и 5% — по таким направлениям, как Азербайджан, Средняя Азия и внутренние перевозки на Дальний Восток. В маршрутных отправках задействовано семь элеваторов из Ставропольского края, Волгоградской, Тамбовской, Воронежской, Курской и Липецкой областей, а наибольший объем загрузки обеспечили "Ипатовский комбинат хлебопродуктов" (Ставропольский край) и "Октябрьский элеватор" (Волгоградская область).

Оператор также отмечает, что в текущем году была усилена работа с маршрутными поездами: так, к маршрутам от одного отправителя напрямую до станции назначения добавилась возможность сбора в один состав грузов с разных элеваторов, а также совместная отправка зерновых экспрессов с РЖД. "Благодаря отправкам гружеными маршрутами всех видов время в пути сокращается в полтора-два раза", — отмечается в сообщении. Франция прорабатывает наземный маршрут вывоза зерна из Украины

"Объемы железнодорожных перевозок аграрных грузов ежегодно растут, и это требует более точного планирования загрузки железнодорожных направлений, развития логистической инфраструктуры для экспорта и внутренних перевозок. Увеличение зерновых маршрутов в доле перевозок позволяет оптимизировать транспортные потоки и скорость доставки грузов, а соответственно повысить прогнозируемость и эффективность логистической составляющей для российских аграриев", — приводятся в сообщении слова управляющего директора "Русагротранса" Алексея Барбариуша.

"Русагротранс" — железнодорожный инфраструктурный оператор перевозки зерновых грузов, а также аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов в специализированных вагонах-хопперах. В номенклатуру перевозимых грузов входят, помимо зерна, масличные, сахар-сырец, шрот, минеральные удобрения, глинозем, цемент и прочее.