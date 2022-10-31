МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ продлевает часть мер поддержки бизнеса, которые были введены в период санкций, на 2023 год, такие меры дают результат — экономика плавно адаптируется к существующим вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Минпромторге рассказали о том, кому Bridgestone передаст свои активы

"Правительство продолжает активно поддерживать российский бизнес в период санкций со стороны недружественных стран. Ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий. Эти меры дают результат, экономика плавно адаптируется к существующим вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект мы продлили некоторые из них на весь следующий год", — сказал глава кабмина РФ на совещании с вице-премьерами.

В частности, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала, а в случае реорганизации публичных акционерных обществ определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца.

Кроме того, арендодатели сохранят возможность взимать платежи с арендаторов из недружественных стран, закрывших свои магазины, но продолжающих занимать площади, в размере среднемесячной оплаты за прошлый год или расторгать договор в одностороннем порядке.