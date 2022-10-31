МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует провести совещание по экономической проблематике, сейчас идет подготовка, оно может состояться в понедельник или в другой день, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Зерновая сделка" приобретает рискованный и опасный характер, заявил Песков

"В течение дня также несколько встреч запланировано в Сочи у президента внутреннего характера. И мы не исключаем одно совещание по экономической проблематике. Тоже не буду его заранее анонсировать, если оно все-таки состоится посредством видеоконференции, то мы вас проинформируем. Там сейчас ведется подготовка, если успеют, то будет сегодня, если нет, то в другой день", — заявил он.

Кроме того, сегодня Путин проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сначала российский лидер пообщается с каждым из коллег отдельно, затем политики встретятся в трехстороннем формате.