МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, надеется ли Россия вернуть замороженные Западом золото-валютные резервы, ответил, что надежда умирает последней, и назвал такие действия со стороны Запада "международным актом воровства". "Зерновая сделка" приобретает рискованный и опасный характер, заявил Песков

"Учитывая, что речь идет о международном акте воровства, нарушение всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Надежда умирает последней", — сказал он журналистам.

Ранее в ЕС не исключили возможность удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов России как гарантию до тех пор, пока Москва не примет участие в восстановлении Украины.