МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия способна гарантировать готовность компенсировать выпадающие объемы зерна для беднейших стран Африки за свой счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что данный вопрос является сложным и требует проработки. "Зерновая сделка" приобретает рискованный и опасный характер, заявил Песков

"Было также заявление нашего министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который сказал о готовности компенсировать выпадающие объемы для беднейших стран. Опять же, пользуюсь случаем, хотел бы напомнить, что лишь небольшая доля из всего поставляемого зерна в ходе этой сделки приходилось на беднейшие страны, все остальное получили не беднейшие страны, которые находятся в Европе", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли у России понимание, как будет осуществляться поддержка стан Африки после приостановки участия России в "зерновой сделке".

По словам Пескова то, каким образом это осуществят — вопрос сложный, его еще предстоит прорабатывать.

"Пока мы можем только гарантировать готовность российской стороны выпадающие объемы за свой счет компенсировать", — подчеркнул пресс-секретарь.

На вопрос об условиях для продолжения сделки Песков не смог ответить. Песков ответил на вопрос о возвращении замороженных резервов России

"Не готов пока ответить на этот вопрос, он непростой. Еще раз могу только ограничиться тем, что контакты продолжатся", — сказал он.

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев позже заявил, что Россия готова в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.