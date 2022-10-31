СОЧИ, 31 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян проводят встречу в Сочи, сообщил корреспондент РИА Новости. Путин проведет совещание по экономической проблематике

Мероприятие идет в сочинском санатории "Русь", где Путин традиционно принимает иностранных гостей.

Там же, в "Руси", запланирован в понедельник трехсторонний саммит Россия-Армения-Азербайджан, на котором лидеры государств обсудят урегулирование ситуации в Карабахе. На саммите стороны могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора.

Не исключено, что стороны затронут и вопрос продления мандата российских миротворцев на 10-20 лет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о перспективе подписания этого документа, не стал забегать вперед и предложил дождаться переговоров.