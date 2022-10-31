СОЧИ, 31 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев проводят переговоры в Сочи, сообщил корреспондент РИА Новости. Переговоры Путина и Пашиняна в Сочи завершились

Мероприятие проводится перед трехсторонним саммитом Россия-Армения-Азербайджан, где лидеры стран обсудят урегулирование ситуации в Карабахе. В ходе саммита стороны могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора.

Еще одно решение, которое может быть принято в Сочи — продление на 10-20 лет мандата российских миротворцев. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о перспективе подписания этого документа, предложил дождаться переговоров.