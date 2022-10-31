МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на три года вперед в октябре немного снизились и составили 7,6%, говорится в материалах Банка России. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,7 процента

"Долгосрочные инфляционные ожидания населения остаются повышенными. В октябре медианная оценка инфляционных ожиданий на три года вперед составила 7,6%. Это чуть меньше, чем в марте текущего года (8,0%), когда такой вопрос задавался в предыдущий раз", — указывается в сообщении.

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли в октябре на 0,3 процентного пункта, до максимальных с марта 12,8%, сообщалось ранее в исследовании "инФОМ", выполненном по заказу ЦБ.

В сентябре этот показатель составлял 12,5%, в августе — 12%, а в июле — 10,8%. При этом наблюдаемая населением инфляция в России в октябре резко снизилась — до 18,2% с 21,5%, став минимальной с марта текущего года.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 12-13% в 2022 году, а в 2023 году снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.