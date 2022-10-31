СОЧИ, 31 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил необходимость дополнительного импульса для работы трехсторонней рабочей группы РФ, Армении и Азербайджана, возглавляемой вице-премьерами. Путин и Алиев проводят двустороннюю встречу

"Отметил бы и важную составляющую экономического характера. Нами создана трехсторонняя рабочая группа, которая возглавляется вице-премьерами. Они продвинулись достаточно далеко с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы говорили раньше, еще два года назад. Здесь тоже, видимо, необходимо придать дополнительный импульс", — заявил он на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Российский лидер добавил, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно.