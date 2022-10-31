БЕРЛИН, 31 окт — ПРАЙМ. Немецкое правительство слишком медленно реагирует на энергетический кризис и избирательно подходит к выплате компенсаций, из-за этого страдают хозяйства, не использующие газ и малые предприятия, заявил в понедельник премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью телеканалу ZDF. Немцы начали экономить на чаевых и заказах в ресторанах

По его мнению, в стране действует своего рода "двухклассовый" подход, так как в первую очередь компенсации получат потребители газа, а домохозяйства, отапливаемые нефтью и дровами, правительство "бросает в беде". Особенно это касается жителей сельской местности.

"Вот почему я считаю такой тип двухклассовой помощи со стороны федерального правительства попросту неправильным и антиобщественным", — отметил Зедер.

Кроме того, он видит разный подход к выплатам компенсаций промышленности и средним предпринимателям, в то время как работа пекарей и мясников не менее энергозатратна, чем у крупных компаний зимой. Федеральное правительство, считает Зедер, слишком медленно отреагировало на энергокризис и экспертная комиссия была создана слишком поздно. Запланированных мер по компенсациям гражданам страны недостаточно, считает он.