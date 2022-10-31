МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Минтруд РФ предлагает освободить военных пенсионеров-индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. Правительство продлит часть мер поддержки бизнеса в период санкций

"Военных пенсионеров-индивидуальных предпринимателей предлагается освободить от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Соответствующий законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного Суда. Такие же нормы предлагается ввести и в отношении военных пенсионеров – нотариусов, занятых частной практикой, и военных пенсионеров – арбитражных управляющих", — говорится в сообщении.

Одновременно этим получателям военных пенсий будет предоставлено право добровольной уплаты страховых взносов.

Военные пенсионеры – это граждане, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Многие из них после увольнения со службы продолжают трудовую деятельность. При этом при условии отчислений в систему обязательного пенсионного страхования и выработки необходимого стажа у военных пенсионеров возникает право на получение второй пенсии по линии ПФР.