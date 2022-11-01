ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — ПРАЙМ. Первый этап участка международного транспортного коридора (МТК) "Приморье — 1" будет сдан в этом году, сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко на на форуме "Экспортный потенциал Приморья". Санкт-Петербург увеличит финансирование ремонта автомобильных дорог

"Мы видим, что сейчас, наконец-то, пошла работа, которая касается наших погранпереходов. Надеемся, что в ближайшее время откроются два погранперехода: Краскино, идет строительство на Марково полным ходом. В этом году мы сдадим первый этап участка МТК и замкнем дороги на Находку, за Шкотово выведем. Это позволит вывозить те грузы, которые идут с Находки", — сказал губернатор.

Он отметил, что также ожидает коренных изменений на железной дороге, что позволит разгрузить порты Приморья.

МТК "Приморье — 1" и "Приморье — 2" проходят через территорию Свободного порта Владивосток. Здесь предусмотрена круглосуточная работа пунктов пропуска и радикальное сокращение контроля — "единое окно" при пересечении госграницы грузами, введение электронного декларирования грузов и реализация принципа "зеленого коридора" для участников внешнеэкономической деятельности. Потенциальный объем грузовой базы оценивается порядка 45 миллионов тонн в год.