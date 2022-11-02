АНКАРА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что проинформирует президента США Джо Байдена от том, как ему удалось убедить Россию вернуться к "зерновой сделке". Об этом он заявил, отказываясь комментировать вопрос о сделке, заданный журналистами. Россия возобновила участие в "зерновой сделке"

"Пусть это останется при мне, сначала расскажу об этом Байдену", — процитировал слова Эрдогана телеканал A Haber.

Турецкий лидер ранее сообщил, что после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора".

Минобороны объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.