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2022
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Решетников рассказал о профинансированных из ФНБ проектах
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ В 2022 ГОДУ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАТЬ ИЗ ФНБ 14 ПРОЕКТОВ НА 1,5 ТРЛН РУБ, ИЗ НИХ УЖЕ ПРОФИНАНСИРОВАНО 500 МЛРД РУБ — РЕШЕТНИКОВ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ В БЛИЖАЙШЕЕ... ПРАЙМ, 03.11.2022
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ В 2022 ГОДУ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАТЬ ИЗ ФНБ 14 ПРОЕКТОВ НА 1,5 ТРЛН РУБ, ИЗ НИХ УЖЕ ПРОФИНАНСИРОВАНО 500 МЛРД РУБ — РЕШЕТНИКОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРЕДСТАВИТ ПРЕЗИДЕНТУ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФНБ — РЕШЕТНИКОВ
Новость дополняется