МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ В 2022 ГОДУ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАТЬ ИЗ ФНБ 14 ПРОЕКТОВ НА 1,5 ТРЛН РУБ, ИЗ НИХ УЖЕ ПРОФИНАНСИРОВАНО 500 МЛРД РУБ — РЕШЕТНИКОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРЕДСТАВИТ ПРЕЗИДЕНТУ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФНБ — РЕШЕТНИКОВ

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