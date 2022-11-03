МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ЦБ РФ готов смягчить регуляторные требования к банкам, финансирующим проекты по импортозамещению критических технологий. Решетников предложил обеспечить запуск механизма безотзывных госгарантий

"По поручению председателя правительства вместе с Минфином, Центробанком и бизнесом разрабатываем таксономию технологических проектов, которые будут способствовать адаптации экономики", — заявил Решетников, выступая на совещании у президента РФ Владимира Путина по инвестициям.

"Это по аналогии с тем, как мы сделали по ESG-повестке, когда есть понятные критерии, и есть особые проекты, которые проходят особую классификацию. И Банк России готов смягчить регуляторные требования к банкам, которые будут финансировать такие проекты", — объяснил министр.

"То есть, это такой рыночный механизм и банки будут охотнее их финансировать, потому что требования по ним будут ниже", — добавил он, уточнив, что речь идет о проектах по импортозамещению критических технологий.