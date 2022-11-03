МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития запустило механизм инвестиционной тарифной льготы и уже одобрило первые проекты, для реализации которых будет разрешен беспошлинный ввоз оборудования, в частности будет завезена техника по производству фанеры, пиломатериалов и элементов газовых турбин, сообщил глава ведомства Максим Решетников. В Минэкономразвития раскрыли причину снижения промпроизводства в России

"С учетом новых задач мы создаем и новые механизмы. Механизм инвестиционной тарифной льготы позволит разрешить беспошлинно ввозить оборудование необходимое для конкретных проектов, в приоритетных отраслях экономики", — сказал Решетников, выступая в четверг на совещании у президента РФ по поддержке инвестиций.

"У нас сегодня одобрены первые четыре проекта: будет завезено оборудование по производству фанеры, пиломатериалов и элементов газовых турбин. На рассмотрении еще пять проектов", — добавил министр.