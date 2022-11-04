МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Какое бы у европейцев ни было мнение о неравноправных экономических и политических отношениях с Соединенными Штатами, это ничего не изменит по причине полной зависимости Европы от Вашингтона, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Жертвуя Европу". Названа главная заинтересованная сторона текущего кризиса

Он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, обвинившего США в том, что экспортные цены на энергоносители, в том числе направляемые в Европу, намного выше внутренних цен американского рынка.

"Европа не является самостоятельным субъектом мировой политики, поскольку играет роль младшего партнера США, что очевидно во всех силовых акциях стран НАТО — от Ирака до Афганистана", — подчеркнул Пушков.

По словам сенатора, европейская либеральная элита и СМИ насквозь американизированы — "для них союз с США нечто святое, что-то вроде заповеди Моисея".

"Поставить этот союз, а значит, и зависимость от США, под вопрос означает допустить нечто вроде святотатства. Если Макрон во французской традиции еще позволяет себе какие-то чисто словесные эскапады, то остальные европейские политики даже помыслить такого не могут", — заключил Пушков.