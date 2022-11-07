МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Увеличение объема поставок белорусских товаров в Россию, азиатские и африканские страны пока не в полной мере компенсирует вызванное разрушением производственно-логистических цепочек падение экспорта в Евросоюз, следует из обзора аналитиков ЕАБР. В Белоруссии продлили запрет на ввоз продукции чешской и немецких компаний

"Увеличение поставок товаров в РФ, ряд азиатских и африканских стран пока не полностью компенсирует вызванное разрушением производственно-логистических цепочек падение экспорта в ЕС и не только", — написали аналитики в официальном Telegram-канале банка.

По словам экспертов, статистика отмечает снижение оборота внешней торговли товарами Белоруссии в сентябре 2022 года на 6,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Стоимостной объем экспорта сократился на 4,8% в годовом выражении после уменьшения на 0,1% в августе этого года. Отмечается, что с учетом увеличения цен поставок это может соответствовать еще большему сокращению физических объемов экспорта. Существенную поддержку белорусскому экспорту в Россию при этом оказывает курсовой фактор.

В сообщении говорится, что снижение импорта товаров в Белоруссию в годовом выражении замедлилось с 12,7% в августе до 8,9% в сентябре. "Это может указывать на некоторое налаживание схем поставок товаров в страну", — считают эксперты.

В результате, констатируется в обзоре, профицит внешней торговли товарами уменьшился в сентябре до 52 миллионов долларов.

В октябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что, несмотря на западные санкции, у республики проблем с экспортом нет. Он отмечал, что объем экспорта растет с апреля. До этого глава белорусского правительства говорил, что суммарно страна могла бы потерять из-за западных санкций и прекращения экспорта на Украину около 20 миллиардов долларов в год, если бы власти не предприняли меры по нивелированию влияния ограничений.